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Şaka gibi olay! Yozgat'ta balıkçı ağına bu kez ‘koyun’ takıldı

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Balıkçılar, durumu fark eder etmez koyunu kurtardı. Kurtarılan koyun balıkçılar tarafından sahibine teslim edildi.

Panik içinde kaçan koyun Çekerek Barajı’na düştü. O esnada barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın barajın ortasında yüzen koyunu gördü.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yozgat, Sivas ve Kayseri’deki 75 firmaya destek!

Yozgat, Sivas ve Kayseri’deki 75 firmaya destek!

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