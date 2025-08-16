Doğankent Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Sergisi, yoğun ilgi gördü.

Doğankent’te emek, sabır ve sanatın buluştuğu etkinlikte, kadınlar ve ustalar tarafından hazırlanan el sanatları eserleri sergilendi.

Sabır Ve Sanat Bulştu El Emeği Sergisi Düzenlendi! (3)

Programa çevre il ve ilçelerden belediye başkanları da katılarak Doğankentlilere destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kadınlarımızın ve ustalarımızın elinden çıkan her eser, Doğankent’in kültürünü, emeğini ve üretkenliğini yansıttı. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize, destek veren belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Sema Nur Koçaker