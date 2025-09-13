Uyku sırasında vücutta yaşanan fizyolojik değişiklikler, beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşam temposu, sabah baş ağrısını tetikleyen başlıca nedenler arasında sayılıyor.

Özellikle kronik baş ağrısı yaşayan kişilerde sabahları ortaya çıkan ağrı, günün geri kalanını olumsuz etkileyebiliyor ve kişiyi daha yorgun hissettirebiliyor.

Kaliteli Uyku Uyumak

Uyku kalitesi, sabah baş ağrısında belirleyici bir etkendir.

Gece boyunca derin uyku evrelerine ulaşamamak, beynin yeterince dinlenmesini engeller ve sabah uyanıldığında başın farklı bölgelerinde ağrı hissi oluşmasına yol açar.

Uyku sırasında beyin ve vücut, enerji depolarını yenilerken toksinleri atar; bu süreçte kesintiler yaşanması, sabahları hissedilen ağrının şiddetini artırabilir.

Ayrıca uyku süresinin kısa olması veya düzensiz uyku saatleri de baş ağrısının tetikleyicileri arasında yer alıyor.

Uyuma Şeklinin Baş Ağrısına Olan Etkisi

Yanlış uyku pozisyonları, özellikle boyun ve omuz bölgesinde kasların gerilmesine neden olabilir.

Gece boyunca kasların uzun süre sıkışık kalması, sabah kalktığınızda başın arka ve yan kısımlarında baskı ve ağrı hissi yaratır.

Yastık ve yatak seçimi, bu konuda kritik bir rol oynar; çok yüksek veya çok alçak yastık, omurga hizasını bozarak kas gerginliğini artırabilir.

Uzmanlar, baş ve boyun pozisyonunun rahat olduğu, doğal duruşu destekleyen yatak ve yastık kullanımını öneriyor.