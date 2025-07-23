Murat İkinci, 1973 senesinde dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1996 senesinde lisans, 1998 yılında ise yüksek lisans derecesini kazanarak mezun olmuştur.

2010 senesinde tekrardan Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Executive MBA eğitimini bitirmiştir.

1996-1998 seneleri arasında Bilkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev almış, 1997 yılında Yazılım Mühendisi olarak başlayarak HAVELSAN’daki görevini ise 1998 yılı sonuna doğru devam etmiştir.

2000 senesinde STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.’ de Bilgisayar Mühendisi olarak başladığı görevine sırasıyla; Yazılım Bölümü’nden sorumlu Müdür ve Savunma Projelerinden Sorumlu Direktör olarak ilerlemiştir.

Bu görevi boyunca, haberleşme sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve otonom sistemler de içinde olmak üzere birçok üst düzey savunma projesinin tamamlanmasında kritik görevlerde yer almıştır.