Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Dünya ve Avrupa şampiyonu hemşehrimiz milli güreşçi Rıza Kayaalp, kullandığı ilaç nedeniyle olimpiyat kadrosundan çıkarıldı. Kayaalp’in yerine Paris’te Hamza Bakır güreşecek. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında? Rıza Kayaalp'ın kariyerine ilişkin bilgiler...

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp, Türk güreşinin önemli bir ismi olarak kabul edilmekte olup, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde doğmuştur. Çocukluğundan itibaren güreşe olan tutkusu belirginleşen Kayaalp, uluslararası arenalarda büyük başarılara imza atmıştır.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gibi deneyimli antrenörlerin gözetiminde Grekoromen stilde güreşe başlamıştır. Kısa sürede yeteneği ve azmi ile dikkat çekmiş ve güreş dünyasında adından söz ettirmiştir.

Genç yaşlarında uluslararası alanda başarılar elde etmeye başlayan Rıza Kayaalp, 2005 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 100 kiloda Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olmuştur. Bu başarı, onun güreş kariyerinin sadece başlangıcı olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer olarak kariyerini ilerleten Kayaalp, ASKİ Güreş Kulübü'nde Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde çalışmış ve hem spor hem de eğitim alanında büyük başarılar elde etmiştir.

Kariyeri boyunca uluslararası alanda birçok madalya kazanan Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olarak seçilmiştir. 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde 130 kiloda gümüş madalya, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise bronz madalya sahibi olmuştur. Bu başarılar, Türk güreşinin gurur kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından 2020 yılında "Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen Rıza Kayaalp, Türk sporuna katkılarıyla da ön plana çıkmıştır. Son olarak, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda altın madalya kazanarak kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğuna imza atmıştır. Türk güreşinin geleceği için umut vaat eden başarılı güreşçi, dünya çapında tanınmaya devam etmektedir.

BAŞARILARI

Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu oldu.

Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü.

28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

2012 yazında yapılan Londra Yaz Olimpiyatlarında 120 kiloda bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandı.

2013 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.

2013 yılı Akdeniz Oyunlarında grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.