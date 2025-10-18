Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapıldı. İstanbul merkezli operasyonda birçok isim ve şirkete el konuldu. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda Kenan Tekdağ, iş insanı Arafat Bingöl ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver'in de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Remzi Sanver Kimdir, Nereli?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.



Aynı üniversitede Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.



Matematiğin sosyal bilimlerdeki uygulamaları, oyun teorisi ve sosyal tercih kuramı üzerine uluslararası çalışmalar yürüttü.

2006 yılında profesör unvanı aldı.

Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin kurucu direktörlüğünü üstlendi. 2011-2015 yılları arasında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü.

Neden Gözaltına Alındı?

17 Ekim 2025 tarihli Can Holding'e yönelik İstanbul merkezli soruşturmada Mersin, İzmir ve Iğdır'da 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerden 26 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden biri de Prof. Dr. Remzi Sanver.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ''örgütsel bir yapı içinde mali faaliyetlere katıldıkları ve maddi destek sağladıkları'' iddia edildi.

MASAK tarafından hazırlanan rapor ve dijital materyallerin, operasyon sürecinde önemli rol oynadığı öğrenildi. Henüz tüm şüphelilerin yakalanmadığı, 3 kişinin yurt dışında olduğu, 6 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Delillerin analizinin ardından, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği bildirildi.