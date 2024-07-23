Bayğaralar çetesi lideri olduğu iddia edilen Ramazan Bayğara, geçtiğimiz ay Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'ye iade süreci devam eden Bayğara, Çayırova'da öldürülen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın azmettiricisi olarak tekrar gündeme geldi. Peki, Ramazan Bayğara kimdir, nereli ve hakkındaki iddialar neler? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYĞARA KİMDİR?

Ramazan Bayğara, Bayğaralar suç örgütünün lideri olarak biliniyor. 2020 yılında öldürülen çete lideri Bedirhan Bayğara’nın ardından örgütün başına geçen Ramazan Bayğara, yurt dışına kaçmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Bülten ile aranan Bayğara, geçtiğimiz ay Yunanistan'da INTERPOL ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜ

Geçtiğimiz yıl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla büyük darbe alan Bayğaralar suç örgütü, Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından faaliyetlerine devam etti. Adana merkezli olarak bilinen bu çete, cinayet, yaralama, tehdit ve yağma gibi birçok suça karıştı. Ramazan Bayğara, Bedirhan Bayğara'nın ardından örgütün yeni lideri oldu.

RAMAZAN BAYĞARA NEDEN GÜNDEMDE?

Ramazan Bayğara, Yunanistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade süreci devam ederken, Çayırova'da lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yeniden gündeme geldi. Bu trajik olayda, Ramazan Bayğara'nın intikam emri verdiği iddia ediliyor. 17 yaşındaki zanlı ve ona yardım eden kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte, Bayğara'nın adı bir kez daha öne çıktı.

MAHİR ÇOĞAÇ CİNAYETİ VE RAMAZAN BAYĞARA'NIN BAĞLANTISI

Mahir Çoğaç, Salı sabahı evinden çıkıp park halindeki aracına bindiği sırada pusuya düşürülerek başından vurulup hayatını kaybetti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda, Mahir Çoğaç'ın kardeşi Yunus Çoğaç'ın Adana'da 10 gün önce işlediği cinayetle olayın bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yunus Çoğaç'ın öldürdüğü kişinin, Bayğaralar adlı organize suç örgütü üyesi olduğu ve bu cinayetin intikamı olarak Mahir Çoğaç'ın öldürüldüğü ileri sürülüyor.

SEDAT PEKER'İN VİDEOLARINDA GEÇEN İSİMLER

Sedat Peker'in yıllar önce yayımladığı videolarda adı geçen Bayğara kardeşler, Adana merkezli bir çetenin liderleri olarak dikkat çekti. Özellikle Cenk Çelik'in Ümraniye'de öldürülmesiyle ilgili iddialar, Bayğara kardeşlerin adını gündeme taşıdı. Ramazan Bayğara, 30'lu yaşlarında olup, çetenin liderliğini üstlenmiş ve Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit ve yağma gibi suçlara karışmıştır.