Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye yeni rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden atandı. Prof. Dr. Özkan'ın hayatı ve akademik başarıları merak konusu oldu. İşte Akdeniz Üniversitesi'nin başarılı rektörü hakkında bilmeniz gerekenler.

PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

1978 yılında Antalya'da dünyaya gelen Prof. Dr. Özlenen Özkan, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Tıpta Uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda 2004-2008 yılları arasında gerçekleştirdi.

2010 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde Doçent, 2018 yılında ise Profesör unvanını aldı. Aynı yıl, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevine getirildi. Prof. Dr. Özkan, 2010 yılında Türkiye'nin ilk çift kol nakli operasyonunu, 2011 yılında Dünya'nın ilk kadavra vericili uterus naklini ve 2012 yılında Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren ekibin bir parçası oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Özkan, evli ve iki çocuk sahibidir. 14 Ağustos 2020 tarihli 31213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştı.

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Akdeniz Üniversitesi'nin mevcut Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden rektör oldu.