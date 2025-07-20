2008 öncesi sigorta girişi olanlar için yaş ve prim formüllerinin netleştiği yeni sistemle, erken emeklilik yolu yeniden şekilleniyor. Yapılan revizyonlarla birlikte, sosyal güvenlik sisteminde adaletin sağlanması ve sürdürülebilirliğin korunması hedefleniyor. Uzmanlar, yeni düzenlemelerin özellikle prim gün sayısı temelinde daha dengeli bir yapı oluşturduğunu belirtiyor.

Kadın ve Erkek Sigortalılara Farklı Kriterler

Mevcut sistemde, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan kadınlar 20, erkekler ise 25 yıl prim süresini tamamladığında, 18 yaş sonrası çalışma süreleri dikkate alınarak erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. 1999-2008 arasında sigortalı olanlarda ise 18 yaş altı primler emeklilik yaşını etkilemese de toplam prim gününe katkı sağlıyor. 2008 sonrası sigorta girişlilerde ise emeklilik yaşı sabit kalırken, prim gün sayısı daha fazla önem taşıyor.

Yeni düzenlemeyle, prim gününü yüksek seviyelerde tamamlayan çalışanlara erken emeklilik ve daha yüksek maaş gibi avantajlar sunulması planlanıyor. Böylece sistemde yaş yerine prim odaklı bir denge kurulmuş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın liderliğinde yürütülen sosyal güvenlik reformu kapsamında, prim esaslı yeni emeklilik modeli şekilleniyor. Bakanlık, adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı ve mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Uzun Vadeli Konut Finansmanı da Gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni adımları duyurdu. Şimşek, 30 ila 50 yıl vadeli konut finansman modelleriyle kira yükünün hafifletileceğini belirtti.

Yeni prim esaslı modelin, hem sosyal güvenlik bütçesini dengelemesi hem de çalışanların hak ettikleri maaşlara kavuşması açısından kritik olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu adımın toplumsal adaleti güçlendireceğine ve emeklilik sistemine duyulan güveni artıracağına dikkat çekiyor.

Söz konusu düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelerek yasalaşması ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni sistem, hem mevcut çalışanları hem de gelecekte emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.