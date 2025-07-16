Eskişehir'de maddi hasarlı kazayı incelemek için olay yerine giden Trafik Polisinin aracına, direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir otomobil çarptı. Kazada, 1 polis, 1 yaya olmak üzere toplam da 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batıkent Mahallesi Orgenaral Kıvrıkoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde tek taraflı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine ihbar üzerine Trafik Polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dubalarla önlem aldıktan sonra, kaza ile ilgili bilgi toplayıp işlem yapmaya başladı. Polis memurlarından biri işlem yapmak için 26 A 5443 plakalı ekip aracına döndü. O sırada caddede hızla seyreden 26 VE 427 plakalı aracın sürücüsü, virajı alamayarak savrulmaya başladı. Savrulan sedan otomobil kaza ekibi olan polis ekibinin aracına çarptı. Kazada yol kenarından bekleyen 2 yayadan 1'ine çarptı. Kazada ekip aracında işlem yapan polis memuru ve 26 VE 427 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 3 yaralı tedavileri için hastaneye kaldırılırken, durumların iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile inceleme başlatırken, hasarlı araçlar olay yerinden çekici marifeti ile kaldırılırdı.