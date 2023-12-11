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Pınar Erbaş, Türk iletişimci ve televizyon sunucusudur. 1987 yılında İstanbul'da doğan Erbaş, Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim almıştır. Kariyerine Habertürk gazetesinde başlayan Erbaş, medya sektöründeki deneyimini daha da ilerletmek amacıyla Show TV'de görev almıştır. Halen Show TV'de hafta sonu ana haber spikerliği yapmaktadır.

Pınar Erbaş'ın doğduğu yıl olan 1987'den bu yana medya sektöründe başarılı bir kariyere sahip olmasıyla birlikte, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi gibi eğitim kurumlarından aldığı eğitimle de bilinmektedir.

Ayrıca, Pınar Erbaş'ın kaleme aldığı "İnek Möli Asla Unutmaz" ve "Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor" adlı kitapları da bulunmaktadır. Bu kitaplarında genellikle mizahi ve kişisel deneyimlere dayalı yazılarını okurlarıyla paylaşarak kendi özgün tarzını ortaya koymaktadır.

Pınar Erbaş'ın televizyonculuk kariyerinin yanı sıra yazar kimliğiyle de dikkat çeken bir isimdir. Başarılı kariyeri ve geniş kitlelere hitap eden sunumuyla Pınar Erbaş, Türk medya dünyasının sevilen isimlerinden biridir.