Evcil dostlarımızın yatığı bazı hareketler bazı zamanlar da bizi şaşırtabilir.

Kedilerin özellikle sahiplerinin yüzünü yalaması da bu ilginç alışkanlıklardan biridir.

İlk bakışta oyun ya da sevgi gösterisi gibi görünen bu davranış aslında çok daha derin anlamlar taşıyor.

Yavruluk Döneminde Kalma Alışkanlık

Kediler, yavruluk dönemlerinde annelerinin onları yalamasıyla güven ve aidiyet duygusu kazanır.

Yetişkin olduklarında da sahiplerinin yüzünü yalamaları, aynı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yaptığı doğal bir harekettir.

Sahiplenme İçgüdüsü

Kediler bölgesel hayvanlardır ve sahiplerini de kendi sürülerinin bir parçası olarak görür.

Yüz yalama davranışıyla hem koku bırakır hem de sahibini “benim” olarak işaretler.

Stresi Azaltma Ve Güven Duygusu

Tıpkı kendi tüylerini yalayarak sakinleşmeleri gibi, sahibinin yüzünü yalamak da kediler için stres azaltıcı bir davranıştır.

Bu şekilde kendilerini güvende hissederler.

Dikkat Çekme Ve Oyun İsteği

Kediler zaman zaman ilgi görmek için farklı yollar dener.

Yüzünüzü yalamaları, oyun ya da beslenme isteğini size anlatma yöntemlerinden biri olabilir.

Kedilerin yüz yalama davranışı aslında onların sevgisini, güvenini ve aidiyet duygusunu ifade etme biçimidir.

Bazen ilgi çekme amacı da taşıyabilir.

Kısacası kediniz yüzünüzü yaladığında, size olan bağlılığını ve güvenini gösteriyor demektir.