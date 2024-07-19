Özgül Hilal Destici Kimdir Mustafa Destici’nin Kızı Kimdir Özgül Hilal Destici Olayı Nedir

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ÖZGÜL HİLAL DESTİCİ OLAYI NEDİR?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de işe başlamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Destici, "Kızımı daha yüksek maaşlarla başka yerlerde çalıştırabilirdim, ancak Meclis'te çalışmasını istedim" dedi.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' olarak işe başlaması tartışmalara neden oldu. Destici, kendisine yöneltilen eleştirilere TV100'de Kübra Par'ın programında yanıt verdi.

"MECLİS'TE TORPİL SKANDALI YOK"

Destici, "Kızımı daha yüksek maaşlarla başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis'te çalışmasını istedim çünkü TBMM hem milli iradenin hem de Türkiye'nin kalbidir. Orada yetişmesinin daha doğru olacağını düşündüm. Meclis'te 600 milletvekili var. Her birine 3 kadro tahsis ediliyor" dedi.

"AYRICALIKLA GİRMEMİŞTİR"

Gazeteci Kübra Par'ın, "Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın diye işe sokarsa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak?" sorusuna yanıt veren Destici, "Herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, işe ihtiyacı olan herkesin elini tutan bir siyasetçiyim. Benim alnım ak başım dik. Herkese hak ettiği cevabı veririm. Hep doğruları söyledim. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir" şeklinde konuştu.

"KIZINIZ İSTİFA EDECEK Mİ?"

Destici, kızının istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Burada gayriahlaki, gayriviccani veya gayriyasal bir durum yoktur" yanıtını verdi.