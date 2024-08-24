Kars'ta yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu topuk kanı davasında, mahkemenin kararında atıfta bulunduğu Aidin Salih, merak konusu oldu. Vatandaşlar, Aidin Salih'in kim olduğunu, nereli olduğunu ve mesleği ile kariyerini araştırmaya başladı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, çocuklarının topuk kanını vermek istemeyen bir aileye karşı açılan dava, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahkemenin verdiği kararda, alternatif tıp uzmanı Aidin Salih'in görüşlerine yer verilmesi, onun kim olduğunu daha da merak edilen bir isim haline getirdi. Peki, Aidin Salih kimdir, eğitimi ve kariyeri hakkında neler bilinmektedir?

AİDİN SALİH KİMDİR?

Aidin Salih, 4 Mart 1943 tarihinde Ukrayna'nın Brusovka köyünde doğmuştur. Çocukluğu, Ukrayna'nın Alman Ordusu'nun işgali altında olduğu 2. Dünya Savaşı yıllarında zor koşullar altında geçmiştir. Eğitimine savaş sonrası dönemde devam eden Salih, ilkokul, ortaokul ve liseyi başarıyla tamamlamış, ardından Lugansk'taki Tıp Koleji'nden mezun olmuştur.

Salih, kariyerinin ilk yıllarında hastanelerde çalışarak modern tıp ile yakından tanışmıştır. Ancak, modern tıbbın temel prensiplerine karşı bir skeptik (şüpheci) bakış açısı geliştirmiştir. Bu kuşkularını gidermek amacıyla araştırmalarını derinleştiren Salih, Taşkent Üniversitesi'nin Biyoloji bölümünde eğitim almış ve 1977 yılında mezun olmuştur.

1970'li yılların sonunda İbn-i Sina'nın eserlerine ilgi duymaya başlamış ve 40 yaşından sonra Müslüman olduğunu açıklamıştır. Kariyerini alternatif tıp alanında sürdüren Salih, bu alanda birçok kitap yazmıştır. Kars'ta yaşanan topuk kanı davasında isminin geçmesiyle birlikte tekrar gündeme gelmiştir.

AİDİN SALİH VE TOPUK KANI TARTIŞMASI

Kars'ta topuk kanı vermeyen aileye karşı açılan dava, Aidin Salih'in alternatif tıp alanındaki görüşleriyle bağlantılı olarak kamuoyunda büyük bir tartışma başlatmıştır. Salih'in bu alandaki çalışmaları ve görüşleri, mahkeme kararına emsal olarak gösterilmiş, bu durum onun ismini bir kez daha gündeme taşımıştır.

Aidin Salih, alternatif tıp alanındaki çalışmaları ve özellikle Kars'ta yaşanan davada isminin geçmesiyle, Türkiye'de yeniden konuşulmaya başlanan bir isim olmuştur.