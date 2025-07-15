19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumlu olan Şen, 2 yaşında İstanbul’a yerleşti. Annesi öğretmen, babası mühendistir. Kendisi de babası gibi mühendis mesleğine sahip olan Şen, üniversite döneminde çocuklara matematik dersi vermesiyle bilinir.

Kariyerinde Farklı Adım

2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve En İyi Mayo Modeli seçildi.

Ertesi yıl yarışmaya bir kez daha katıldı ve bu sefer Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi.

Ardından Bulgaristan’da düzenlenen Best Model of Europe yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve birincilik ödülünü kazandı.

Oyunculuğa İlk Adım

2018 yılına kadar modellik yapan İlhan Şen, oyunculuk kariyerine Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle başladı.

2019 yılında Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadı. Ardından 2021 ve 2022 yılında Aşk Mantık İntikam dizisinde tanınarak başarı elde etti.

Bu dizi sayesinde, 25. Altın Objektif Ödülleri’nde Yılın Erkek Romantik Komedi Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı

Son dönemde Safir dizinde Ateş Gülsoy karakterine hayat verdi.

Şener Şen ile bağlantısı var mı?

İlhan Şen’in, Şener Şen ile bir akrabalık bağı yoktur.