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Öykü Karayel Bonomo, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İkizler burcu olan ünlü oyuncu, Yeşim ve Cengiz Karayel çiftinin çocuklarından biridir. Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, tiyatro tutkusuna odaklanarak Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldı ve ardından 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu.

Konservatuvar eğitimi sürecinde, Krek'in "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunu için düzenlenen seçmelere katıldı ve Ayşe karakterini canlandırma şansını elde etti. Bu performansıyla 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Öykü Karayel, sadece tiyatro sahnelerinde değil, aynı zamanda televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de başarılı bir kariyere sahiptir. Türk televizyon dünyasında iz bırakan projeler arasında "Kuzey Güney," "Kara Para Aşk," "Kalp Atışı," "Bir Başkadır," ve "Kaderimin Oyunu" yer almaktadır.

Ayrıca, ünlü şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel'in 2021 yılında dünyaya gelen oğlu Roman, ailelerinin mutluluğunu tamamlamıştır.