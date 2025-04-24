Kaza, saat 07.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Ankara Caddesi istikametine bisikleti ile sol şeritte seyir halinde olan 13 yaşındaki Muhammed Nehri Çelik’e aynı yönde seyir halinde olan M.F.U. idaresindeki 42 AYB 698 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde bisiklet sürücüsü Muhammet Nehri Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi almak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.