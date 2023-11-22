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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, önemli bir duyuru yaparak yeni sınavla ilgili detayları paylaştı. Ersoy, "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (TR-YÖS)" adını taşıyan bu sınavın, 13 yıl aradan sonra uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti. Sınavın uluslararası alanda da geçerli olmasını hedeflediklerini belirten Ersoy, "Eğitim Yetenek Testi (SAT) gibi uluslararası alanda da geçerli bir sınav olmasını istiyoruz" dedi.

ÖSYM'nin 50. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen bir programda konuşan Ersoy, kurumun 16 ayrı kuruma ve 60'a yakın sınavla 13 milyon adaya hizmet veren büyük bir kurum olduğunu vurguladı. Gelecek sene pek çok yeniliği içeren bir döneme gireceklerini belirten Ersoy, "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (TR-YÖS)"nın 13 ülkede gerçekleştirildiğini ve hedeflerinin mayıs ayında bu sınavı en az 50 ülkede ve 6 kıtada düzenlemek olduğunu açıkladı.

Ersoy, sınavın uluslararası standartlarda bir başarı elde ettiğini belirterek, "Uluslararası akreditesi olan bir sınav olarak sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda Eğitim Yetenek Testi (SAT) gibi uluslararası alanda da geçerli olmasını istiyoruz. Şu ana kadar aldığımız dönüşlerde uluslararası standartlarda bir sınav haline dönüştüğü kabulü var" şeklinde konuştu.

Ersoy, yabancı dil sınavlarıyla ilgili de önemli değişikliklerin olacağını belirterek, "Dil alanında devrim niteliğinde sınavlar yapacağız. Paradigma değişikliğine gidiyoruz. Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavlar gerçekleştireceğiz. Şu anda deneme sınavlarını yapıyoruz. Aralık ayında Milli Savunma Bakanlığı’na yapacağız, ocak-şubatta devletin farklı kurumlarına yapacağız, mayıs-hazirandan sonra da kamuoyunda farklı bir sınavımız ortaya çıkacak" dedi.