Müminler tarafından merak edilen bir hikaye: Ölmediği halde cennete giren ve oradan çıkmayan peygamber kimdir? İslam inancına göre cennet, inananların ebedi saadet ve mutluluğa erişeceği, sonsuz nimetlerle dolu bir yerdir. Peki, hangi peygamberimiz vefat etmediği halde cennete gitmiştir? İşte detaylar...

CENNET VE İSLAM'DAKİ YERİ

Müslümanlar için cennet, dinin temel inançlarından biridir. İslam'a göre cennet, Allah'ın cömertlik ve lütfunun tecellisi olarak inananların ödüllendirildiği, sonsuz mutluluk ve nimetlerle dolu bir yerdir. Cennetin nasıl bir yer olduğu merak konusu olsa da, ölmeden görmek mümkün değildir. Ancak, İslam kaynaklarına göre, vefat etmeden cennete giren bir peygamber olduğu rivayet edilmektedir.

ÖLMEDEN CENNETE GİREN PEYGAMBER: HZ. İDRİS

Ölmeden cennete giden peygamber, Hz. İdris'tir. Hz. Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre, İdris aleyhisselam, Ölüm Meleği Azrail'in dostuydu ve ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedi. Azrail, İdris aleyhisselamı yükseltti ve cehennemi gösterdi. Cehennemi görünce çok korkan İdris aleyhisselam, cennete götürüldüğünde buranın cennet olduğunu söyledi ve oradan çıkmak istemedi.

Ölüm Meleği ona, "Gördüğüne git!" dediğinde, İdris aleyhisselam, "Nereye gideyim? Vallahi, buraya girdikten sonra çıkmam!" diyerek cennette kalmayı seçti.

KURAN'DA HZ. İDRİS

Kuran'da Hz. İdris hakkında sınırlı ancak önemli bilgiler bulunmaktadır. Meryem Suresi'nde şöyle denilmektedir:

"Andolsun, İdris'i de an. O, sabırlı ve çok güzel bir kuldu. Biz onu yüksek bir makama yerleştirdik." (Meryem Suresi, 19:56-57)

Bu ayette geçen "yüksek bir makam" ifadesi, İdris'in Allah katında özel bir konumda olduğunu ve ona yücelik verildiğini göstermektedir.

Özetle, İslam inancına göre ölmeden cennete giren peygamber Hz. İdris'tir. Onun hikayesi, müminler için ilham verici ve cennetin manevi değerini vurgulayan önemli bir anlatıdır.