26 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.

Futbol Kariyeri



Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerine Norveç'in Clausenengen takımında başladı.



Sonrasında Molde'ye transfer olan Solskjaer, 1996'da Manchester United'la anlaştı ve kariyerinin sonuna kadar İngiliz ekibinin formasını giydi.



Teknik Kariyer

2007'de emekli olan Ole Gunnar Solskjaer, aynı yıl Manchester United'da forvet antrenörü olarak görevine başladı.



1 yıl sonra Manchester United'ın rezerv takımının başına geçen Norveçli çalıştırıcı, 2011'de Molde'nin başına geçti.



2013'de Norveç ekibinden ayrılan Solskjaer, ertesi yıl Cardiff'le anlaştı. Cardiff'te kısa süre görev yapan Norveçli antrenör, 1 yıl sonra yine Molde'nin başına geçti.



Molde'deki ikinci dönemi 3 yıl süren Solskjaer, 2018'de Manchester United'ın başına geçici antrenör olarak geçti.



Solskjaer, gösterdiği başarılı performans sonrasında kulüple uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Manchester United'ın başında 168 maça çıkan Norveçli antrenör, 2021'de görevinden ayrıldı.

Beşiktaş’tan Neden Ayrıldı?

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.