Fuat Oktay; “Cumhur ittifakı; sizlerin önüne engin bir tecrübe yanında yeni bir vizyon ve programla çıkabilen tek ittifaktır.”

Fuat Oktay; “Verdikleri sözü tutmayanların, bol keseden verdiği vaatleri yerine getiremeyeceğini biliyorsunuz”

Oktay vatandaşı selamlayarak başladığı konuşmasında, depremin yaralarını sararak bir yılda teslim edilecek konutların inşa edileceğini anımsatarak, “Şehirlerimizin ihyası için sahip olduğumuz kararlı irade ve güçlü yönetimin devamlılığı son derece önemlidir. Türkiye’yi dünyanın afetlere karşı en dirençli ve afetler sonrasında en hızlı tepki verebilen ülkesi haline getirebilecek kadro ve tecrübe yalnızca AK Parti’de mevcuttur. Cumhur ittifakı; sizlerin önüne engin bir tecrübe yanında yeni bir vizyon ve programla çıkabilen, böylesi bir gayrete ve beceriye sahip tek ittifaktır. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bugün bol keseden verdiği vaatleri yerine getiremeyeceğini en iyi sizler biliyorsunuz. Biz milletin derdiyle dertlenen, hangi görüşten olursa olsun Türkiye’nin her bir ferdi için mesuliyet duygusu taşıyan bir iktidarız. Mezhebi, kökeni ne olursa olsun, farklılıkları zenginlik olarak görerek 85 milyona hitap ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye’yi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Oktay, “Tüm çalışmalarımızda milletin iradesini üstün tutarak milletimizin ihtiyacını, beklentilerini ve geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Savunma sanayiinde yaptığımız devrimlerden milli enerji adımlarına; ihracat rekorlarımızdan artan istihdama; başarı hikâyelerimizi belki kolayca cümlelere döküyoruz. Tüm bunların arkasında büyük emekler, nice alın terleri var.” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ, BESLEYİP BÜYÜTTÜKLERİ MAŞALARI SALDILAR”

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşçilerimizden mühendislerimize, öğretmenlerimizden üreticilere, esnafımızdan kültür-sanat erbabımıza; genç yaşlı hepinizin, geldiğimiz noktada payı bulunmaktadır. Her köşesinde huzurun ve barışın hüküm sürdüğü, bölgesinde gelişmelere yön veren, daha demokratik bir Türkiye için nice bedeller ödedik. Yeri geldi, ambargolarla, dayatmalarla uğraştık. Yeri geldi tam bağımsız politikalarımıza karşı yaptırım tehditleriyle karşılaştık. Yetmedi üzerimize çeşit çeşit terör örgütlerini, besleyip büyüttükleri maşaları saldılar. Tüm dayatmalara karşı dik durarak sağlam bir iradeyle işimize, hedeflerimize odaklandık.”

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ, ALDIRMAYACAĞIZ”

“Yarını belirsiz koalisyon hükümetleriyle, askeri ve bürokratik vesayetlerin prangalarıyla, Karadeniz’den doğalgazımızı, Gabar’dan petrolümüzü çıkarabilir miydik?” diyen Oktay, “Ekonomide, ülke savunmasında dışa bağımlı bir ülke olarak kalsaydık, terörü son hücresine kadar söküp atabilir miydik? Oysa savunma sanayimizdeki başarılarımızla, milletimizin canına kasteden PKK, PYD, FETÖ ve YPG’sine kadar eli kanlı tüm terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin dev eserler ve başarılarla uluslararası alanda da tarih yazdığına dikkat çeken Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

“Rusya-Ukrayna Savaşı’nın oluşturduğu etkilerle pek çok ülke ne yapacağını bilmez durumdayken çözümden yana müzakereler bizim girişimimiz ile başladı. Otuz yıldır çözümsüzlüğe terk edilmiş Dağlık Karabağ bölgesinin azad olması için tüm imkânlarımızla Can Azerbaycan’ın yanında olduk. Bizi Akdeniz’de neredeyse kıyıdan olta bile atamayacak duruma sokmaya çalışırlarken, Libya ile Mavi Vatan’da deniz yetki anlaşmamızı imzaladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kazanılmış hakları için her platformda mücadele ettik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hem ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler hem de diplomatik girişimlerle destekledik.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde egemenliğimiz; siber vatandan uzay alanına, mavi vatandan her karış toprağımıza perçinlenmiş; güçlenmiştir. Hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız politikaya, sayısız kazanıma şahit oldunuz. Bu başarılar hepimizindir, yediden yetmişe Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye duyduğunuz güvenin neticesidir.”

“14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye vereceğiniz destekle; Gençlerimizin beklentilerine cevap verecek, kadınların haklarını ve statüsünü güçlendirecek, yine hem işçinin hem işverenin elini rahatlatacak politikalarda payınız olacak.” diyen Oktay, “Tarlada bereketi artıracak, ormanda yeşili koruyacak, hayvan haklarından iklim politikalarına hassasiyet gösterdiğiniz tüm konularda yine gerekeni yapacağız. Özellikle altını çizmek isterim ki; sıkıntıları, sorunları, aksaklıkları asla görmezden gelmiyoruz. Türkiye Yüzyılı; yeni doğalgaz keşifleri, nükleer güç santralleri ve artan yenilenebilir enerji kapasitesiyle enerjinin yüzyılı, Yüksek istihdam, adil ücret, özgür sendikacılık ve üstün iş güvenliği ile örnek bir çalışma hayatının yüzyılı, Teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle araştırma, tasarım ve üretimde yeni ufuklara ilerleyen sanayinin, inovasyonun yüzyılı, Yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, blokzincir ve dijital ikiz gibi teknolojilerle şekillenen Dijitalin Yüzyılı olacak. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi sizlerin istifadesine birer birer sundukça ekonomide iyiye gidiş her birinizin hanesine yansıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gençlere de seslenen Oktay, “Sevgili Gençler, Karadeniz gazı ve kendi ürettiğimiz petrolden sağlanan kazanç, kuracağımız aile ve gençlik bankası ile sizlere dönecek.” dedi.

Oktay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yerli ve milli üretimle yeşeren sanayi ekosistemimiz, iş ve girişim fırsatlarıyla yine milletimize aittir. KAAN, KIZILELMA ve SİPER gibi nice savunma sanayi eserimiz, terörden çok çekmiş şehirlerimize huzur, gözü yaşlı analara sürur veriyor. Dışarıya gitmeden ülkemizde kalan kaynaklar çiftçimize gübre, KOBİ’lere finansal destek, memurlara, çalışanlara refah payı olarak yansıyor. Her alanda yine birlikte gidecek daha çok yolumuz, kıracak daha çok rekorlarımız, var. Sizleri bir kez daha istikrardan, güçlü Türkiye’den yana olarak Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek vermeye davet ediyorum. 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını hep birlikte açmaya davet ediyorum.

Sizleri, birlikte başardıklarımızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında birlik beraberlik içinde taçlandırmaya çağırıyorum. AK Parti’yi açık ara birinci parti, Cumhur İttifakını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok güçlü bir çoğunluğu yapmaya az kaldı. Hepinizi bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” Haber Merkezi