Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Görevlilerden bilgi alan Müftü Elvereni, yaz Kur’an Kurslarının okul çağındaki çocuklar için önemine dikkat çekerek çocuklarını kurslara gönderen velilere teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Elveren, "Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur'an ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in örnek hayatıyla buluşturan Kur’an Kurslarımız devam ediyor. Yaz Kur'an Kurslarımızda eğiticilerimiz tarafından Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler eğitimi veriliyor. Bizim amacımız sadece bilgi ve bir takım malumatı kardeşlerimize aktarmak değil. Bizim amacımız Kur'an'ı sevdirmektir, sevgili peygamberimizi sevdirmektir, Dini Mübin-i İslamı sevdirmektir, Rabbimizi sevdirmektir amacımız önce bu. Sonra temel dini bilgilerin, lazım olacak dini bilgilerin çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesidir" ifadelerine yer verdi. Ahmet Ayverdi