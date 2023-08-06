Konsere Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Sarıkayalı vatandaşları müziğe doyuran Yaz Konserlerinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Konseri düzenleyen Belediye Başkanı Açıkel, “Yeni Şehir Meydanı'nın açılışıyla birlikte ‘Yaz Konserleri’mizi de düzenledik. Yeni meydanımız hayırlı uğurlu olsun. Sarıkaya vatandaşı için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Yaz Konserimiz ile de vatandaşlarımız için düzenledik. Konser baya coşkulu geçti. Vatandaşlarımız bu konserle streslerini attı. Her şey Sarıkaya için” ifadelerini kullandı.

“MUHTEŞEMSİN SARIKAYA”

Konsere katılan Milletvekili İbrahim Ethem Sedef konser sonrasında açıklamada bulundu. Sedef açıklamasında, “Sarıkaya Belediyemizin Yeni Şehir Meydanı'nın açılışıyla birlikte düzenlediği Yaz Konserleri etkinliğine katılım sağladık. Bu güzel geceyi düzenleyen Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel Bey’e ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Muhteşemsin Sarıkaya” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan