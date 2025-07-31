Gerekli izinlerin alınmasının ardından devir çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Enpara'nın paylarının dağıtacağı işlemler nedeniyle QNB Bank, 15 Ağustos 2025 tarihinde Borsa İstanbul piyasalarında işlemlere kapatılacak.

QNB Bank çatısı altında 13 yıldır faaliyet gösteren Enpara, önümüzdeki aylarda müstakil bir banka olarak hizmet vermeye başlayacak.



Tek Günlüğüne İşlemlere Kapatılacak

"Bankadan yapılan açıklamada, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan QNB Bank paylarının işlem sırası, QNB Bank'ın talebi doğrultusunda, pay işlemlerinin takas süresi de dikkate alınarak, 15/08/2025 tarihi seans öncesinde işleme kapatılacak (son işlem günü 14/08/2025 tarihi) olup, hak sahibi QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımının tamamlanmasını takiben Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yapılacak duyuruda belirtilecek tarihten itibaren referans fiyat ve serbest marj ile yeniden işleme açılacak." ifadelerine yer verildi.