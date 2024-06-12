Ünlü sunucu Nur Viral, Türkiye'nin ilk sağlık programını hazırlayan isim olarak tanınır. İstanbul'da 13 Mayıs 1975'te doğan Viral, eğitimini de İstanbul'da tamamlamıştır. Sunuculuk kariyerine 1993 yılında adım atan Viral, birçok radyo ve televizyon programına imza atmıştır.

Hayat Ağacı programı ile tanınan Nur Viral, bu programı Tatlıses TV'de 5 yıl boyunca sunmuş ve 40 yerel televizyon aracılığıyla izleyicilerle buluşturmuştur. Ayrıca Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz TV gibi kanallarda yemek ve sağlık programları sunmuştur.

Şu anda hafta içi her gün 11:00'da Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" adlı kadın kuşağı programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

Nur Viral, aynı zamanda Bellona markasının reklam yüzü olarak da bilinir. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile Roma Büyükelçiliği'nde evlenmiş, ancak 2019 yılında boşanmıştır. İlk evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.