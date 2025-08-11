Tumbar’ın yengesi Hamide Önbaş’ında enkazdan çıkarıldığı doğrulandı.

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, 10 Ağustos akşamında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1’lik depremde amcası Nihat Önbaş ile yengesi Hamide Önbaş’ın enkaz altında kaldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Tumbar, “Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır” paylaşımında bulunmuştu.

Ancak kısa bir süre sonra acı haber geldi. Tumbar, amcası Nihat Önbaş’ın kurtulamadığını söyleyerek, “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim” dedi.

Eylül Tumbar Kimdir?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde tamamlayan Tumbar ilk çıkışını Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? adlı dizide Bambi/Aslı rolüyle gerçekleştirdi.

Babası barmen, annesi ise ressam olan Eylül Tumbar, henüz 23 yaşında ve bekardır.

Nihat Önbaş Eylül Tumbar'ın Amcası mı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz’da Alize Soner Darıca ve 2024’te de Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde Duru Aksoy karakterine hayat veren Tumbar, 2025 yılında da gösterime girecek olan Bir Ömrün Sonbaharı filminde Zeynep’i canlandıracak.