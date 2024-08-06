Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Bu gelişme, Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar hakkında merakları artırdı. Peki, Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

PETEK DİNÇÖZ VE NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR EVLENDİ

Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla nişan haberini duyurmuştu. Şimdi ise ünlü çift evlendi. İşte, Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar hakkında bilmeniz gerekenler...

NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Nida Büyükbayraktar, eğlence sektöründe işletmecilik yapan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu. Büyükbayraktar ve Petek Dinçöz'ün aşkının 25 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Dinçöz, Instagram hesabında paylaştığı nostaljik bir fotoğrafın altına "Ben 17 yaşında, sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düştü.

AŞK HİKAYESİ YENİDEN BAŞLADI

Petek Dinçöz, 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Çiftin mutluluğu, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Bu haberin ardından Nida Büyükbayraktar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler için işte tüm detaylar...