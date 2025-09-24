Nicolo Zaniolo Kimdir?

Nicolo Zaniolo, Avrupa futbolunun yükselen yeteneklerinden biridir. Ofansif orta saha ve kanat mevkilerinde görev yapabilen Zaniolo, teknik kapasitesi, fizik gücü ve skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. Hem İtalya hem de Türkiye futbolunda adından söz ettiren genç oyuncu, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

Kaç Yaşında?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Futbol kariyerinin olgunluk dönemine adım atan Zaniolo, genç yaşına rağmen birçok büyük kulüpte forma giymiştir.

Nereli?

Zaniolo, İtalya’nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde yer alan Massa şehrinde doğmuştur. Burada futbola başlayan genç yetenek, kısa sürede İtalya’nın köklü kulüplerinin radarına girmiştir.

Evli mi? Sevgilisi Var Mı?

Nicolo Zaniolo evli değildir. Ancak özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen futbolcunun sevgilisi Sara Scaperrotta isimli İtalyan modeldir. Çiftin Tommaso adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. İlişkileri İtalya ve Türkiye basınında sık sık yer bulmuştur.

Sakatlık Geçmişi Dair Bilgiler

Zaniolo, kariyerinde iki büyük diz sakatlığı yaşamıştır:

12 Ocak 2020: Juventus maçında sağ diz ön çapraz bağlarını kopardı.

Eylül 2020: Sol dizinden ikinci sakatlık nedeniyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kaldı.

2025 itibarıyla aktif olarak futbol hayatına devam etmekte olup herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.

Futbol Kariyeri

Nicolo Zaniolo, profesyonel futbol kariyerine İtalya'nın Virtus Entella takımında başladı. Sonrasında:

Inter U19

Roma A Takım

Galatasaray (Süper Lig)

Aston Villa (Premier League – kiralık)

Udinese

gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Golleri ve Performansı

Kariyeri boyunca Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 60’tan fazla resmi gol katkısı sağladı. Özellikle Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin beğenisini topladı.

Piyasa Değeri Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla Zaniolo’nun yaklaşık piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesindedir. Genç yaşının yanı sıra çok yönlü oyun anlayışı ve güçlü fiziği sayesinde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Kaç Çocuk Sahibi?

Evet. Nicolo Zaniolo, sevgilisi Sara Scaperrotta ile olan ilişkisinden Tommaso adında bir oğula sahiptir. Hem saha içinde hem özel hayatında sorumluluk sahibi bir profil çizmektedir.

Nicolo Zaniolo Hakkında Güncel Bilgiler

İtalya 2. Turu'nda Udinese sahasında Palermo'yu Nicolo Zaniolo'nun gol attığı maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Nicolo Zaniolo Taşıyor

23 Eylül Salı günü oynanan karşılaşmada Nicolo Zaniolo Udinese’yi İtalya Kupası 2. Tur maçında büyük sorumluluk alarak taşıdı. Udinese sahasında Palermo ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo mücadeleye ilk 11'de başladı. 41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İtalyan yıldızı sol ayağıyla yaptığı vuruşta top köşeden filelerle buluştu: 1-0.

45. dakikada bu kez Miller sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi. Konuk ekip 90+3. dakikada Peda ile farkı bire indirse de mücadeleyi Udinese 2-1 kazanmayı başardı. Nicolo Zaniolo 70. dakikada yerini Gueye'ye bıraktı.