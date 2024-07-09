Türkiye kökenli suç lideri Necati Arabacı, 2008 yılında ülkesinden sınır dışı edildikten sonra Avrupa'da adı sıkça suça karışan 'Hells Angels' motosiklet kulübünün lideri olarak bilinmektedir. Son olarak Monako'da lüks araçları çeken bir kanal tarafından görüntülenen Arabacı'nın hayatı, internette büyük ilgi görmektedir. Arabacı'nın kim olduğu ve geçmişi hakkında merak edilen detaylar da araştırılmaktadır.

"Cehennem Melekleri" isimli motosiklet sürücüsü Necati Arabacı, 2008 yılında Türkiye'den sınır dışı edildi. Son olarak Monako'da muhteşem araçları seçilen bir kanal Görüntülenen Arabacı, internette büyük bir merak uyandıran oldu. Peki, Necati Arabacı kimdir? İşte detaylar...

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Necati Arabacı, Türk kökenli bir organize suç lideridir.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ köyünden gelen Arabacı, 1990'lı yıllarda Almanya'nın Köln şehrinde bar fedaisi olarak yeraltı dünyasına adım attı.

Zamanla Hells Angels motor çetesine katılarak Köln'ün fuhuş ve uyuşturucu ticaretinde etkili bir konuma yükseldi. Birçok genelevin işletmesine ortak oldu ve kayıtlı şirketler aracılığıyla bu faaliyetlerini gizledi​.

HELLS ANGELS NEDİR?

Hells Angels, 1948 yılında Kaliforniya'da kurulmuş bir motorcu kulübü olarak bilinir. Kulüp, dünya genelinde yaygın şubeleri ve katı kurallarıyla tanınmaktadır. Ancak, birçok üyesi organize suç, uyuşturucu ticareti ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Necati Arabacı da 2002 yılında suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklanmış ve ceza almıştır. Hapisteyken, kendisini tutuklayan savcıyı öldürtmek için bir kiralık katil tuttuğu ortaya çıkmıştır.

2007 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilen Arabacı, ancak Avrupa'daki Hells Angels etkinliklerini yönetmeye devam etmiştir. Türkiye'de birkaç kez tutuklanan ve serbest bırakılan Arabacı, Avrupa'da halen aktif olarak aranan bir suç lideridir ve organize suç dünyasındaki etkisini sürdürmektedir.

NECATİ ARABACI SUÇLARI

2002 yılında, suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklandı ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteyken, kendisini tutuklayan savcıyı öldürtmek için bir kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı.

2007 yılında cezasının bir kısmını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi. Ancak, Hells Angels'in Avrupa'daki etkinliklerini yönetmeye devam etti​.

Arabacı, 2018 ve 2020 yıllarında Türkiye'de tutuklandı ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldı, ancak 2023 yılında yeniden tutuklandı.

Avrupa'da hala aktif olarak aranan bir suç lideridir ve organize suç dünyasında etkisini sürdürmektedir.