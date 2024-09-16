Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran yeniden gözaltına alındı.

Melek Güran, daha önce de 23 kişi ile birlikte gözaltına alınmış, ancak serbest bırakılmıştı. Bu kez jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alınmasının, yeni delil ve bilgilerin ortaya çıkması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"17.30 civarında Melek Güran, jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Soruşturmanın seyrinin yeni delillere dayandığı tahmin ediliyor."

Soruşturma kapsamındaki bu gelişme, cinayetin aydınlatılması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.