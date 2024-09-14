Cinayetle ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar ile görüşmediğini ve telefon kayıtlarını neden sildiğini açıkladı. Cinayet soruşturması, titizlikle sürdürülüyor ve şüpheli sayısı artıyor.

AMCA SALİM GÜRAN'IN SON İFADESİ: "NEVZAT İLE GÖRÜŞMEDİM"

Soruşturmanın odağındaki isimlerden Salim Güran, verdiği ifadesinde, olay günü Nevzat Bahtiyar ile bir görüşme gerçekleştirmediğini ve cinayetle ilgili yönlendirme yapmadığını söyledi. Güran, “Nevzat Bahtiyar’ın hakkımda söyledikleri yalan. Kimseyi ifadesi konusunda yönlendirmedim, Narin'i öldürdüm demedim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cinayet günü Ramazan Atasoy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

TELEFON KAYITLARINI SİLDİM ÇÜNKÜ...

Salim Güran, Whatsapp arama kayıtlarını silme nedenine ilişkin sorulara verdiği yanıtta, hayat kadınlarıyla görüştüğünü ve bu durumun ortaya çıkmaması için kayıtları sildiğini söyledi. "Narin'in ölümüne dair bir delili yok etme amacı taşımıyorum" diyen Güran, dijital verilerini düzenli olarak sildiğini belirtti.

NARİN’İN DNA ÖRNEKLERİ ARAÇTA BULUNDU: "ARAÇ KARDEŞİME AİT"

Narin Güran’a ait DNA örneklerinin bulunduğu araç hakkında da açıklama yapan Salim Güran, aracın kendisine değil, kardeşi Fuat Güran'a ait olduğunu belirtti. Güran, "Aracım kazalı olduğu için kardeşimin aracını kullanıyordum. Aracın kapıları ve camları sürekli açıktır, çocuklar sık sık bu araca binerler" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde yer alan, Yüksel Güran ve Maşallah Güran ile ilişkisi olduğu iddialarını reddeden Salim Güran, böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını vurguladı. Bahtiyar hakkında ise, "Nevzat benim arkadaşım, aramız iyidir, köylümüz olur" dedi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR: TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ve daha sonra serbest bırakılan Ramazan Atasoy, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu tutuklama ile birlikte, Narin cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

BABA ARİF GÜRAN: "NEVZAT BAHTİYAR'IN KATİLDEN FARKI YOK"

Narin’in babası Arif Güran, cinayetle ilgili daha önce yaptığı açıklamada Nevzat Bahtiyar’a sert sözlerle yüklenmişti. Güran, "Nevzat Bahtiyar’ın katilden hiçbir farkı yok. İtirafçı değil, bu insan katildir. Yanımda eli titremeden 'Bana sabırlı ol' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma devam ederken, gözler şüpheli isimlere yönelmiş durumda. Yetkililer, her detayı titizlikle incelerken, kamuoyunun da adalet beklentisi sürüyor.