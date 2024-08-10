Nafia Kuş’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Nafia Kuş kimdir? İşte detaylar…

NAFİA KUŞ KİMDİR?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tekvando branşında temsil eden Nafia Kuş, Türk spor dünyasının parlayan yıldızlarından biridir. 20 Şubat 1995 tarihinde Adana'da doğan Nafia Kuş, +73 kilo kategorisinde elde ettiği başarılarla ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettirmiştir.

Nafia Kuş, tekvando kariyerine 2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda yarışarak başlamış ve bu turnuvada dünya üçüncüsü olmayı başarmıştır. Yarı finalde İngiltere'den Bianca Walkden'e karşı aldığı mağlubiyet, Kuş'un bronz madalya kazanmasına engel olmamıştır. Bu başarısı, onu uluslararası tekvando sahnesinde dikkat çeken bir sporcu yapmıştır.

2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kilo finalinde Büyük Britanyalı Bianca Walkden'a karşı gümüş madalya ile yetinen Kuş, bu deneyimiyle büyük bir mücadeleci olduğunu kanıtlamıştır.

AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONASI ZAFERLERİ

Nafia Kuş'un en büyük başarılarından biri, 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalyadır. Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen bu turnuvada, kadınlar 73 kiloda finalde Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 yenerek zirveye çıkmıştır.

2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazanan Kuş, çeyrek finale kadar yükselmiş ancak yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza'ya yenilerek bronz madalyayı elde etmiştir.

Ayrıca, 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar +67 kg'da altın madalya kazanarak bir kez daha yeteneklerini sergilemiş ve finalde Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 mağlup etmiştir.

SON BAŞARILAR VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

2023 yılında, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştur. Finalde Özbek rakibi Svetlana Osipova'yı mağlup ederek bu önemli başarıyı elde etmiştir.

Aynı yıl, Polonya'nın Kraków kentinde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda da kadınlar +73 kiloda altın madalya kazanmış ve finalde Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 yenmiştir.

Nafia Kuş, elde ettiği bu üstün başarılarla Türk tekvando sporunun önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Gelecek turnuvalarda da başarılarına yenilerini eklemesi bekleniyor.