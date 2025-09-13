AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Taner Yıldız’ın amcası Mustafa Yıldız, yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Taner Yıldız, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Son çınarımız amcamız Mustafa Yıldız emaneti teslim etti. Allah rahmet eylesin. Cenaze namazı 12 Eylül’de Çayıralan Aşağı Tekke Köyü’nde cuma namazının ardından kılınıp köy mezarlığına defnedilecektir” ifadeleriyle duyurdu.

Köy Mezarlığına Defnedildi

Merhum Mustafa Yıldız için Çayıralan Aşağı Tekke Köyü’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilen Yıldız’ı, ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş dualarla uğurladı.

Siyaset Dünyası Taziye Mesajı Yayımladı

Mustafa Yıldız’ın vefatı üzerine AK Parti Yozgat milletvekilleri de taziye mesajları yayımladı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yozgat İl Genel Meclis Üyemiz, geçmiş dönem Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanımız Taner Yıldız’ın muhterem amcası Mustafa Yıldız’a Yüce Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun inşallah.”

Bir diğer taziye mesajı ise AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’dan geldi.

Şahan, “İl Genel Meclis Üyemiz, geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanımız Taner Yıldız’ın amcası Mustafa Yıldız’ın vefatı dolayısıyla; Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Mustafa Yıldız’ın vefatı, hem ailesini hem de Yozgat siyaset çevresini derinden üzdü. Köy halkı ve yakınları, cenaze sonrası aileye taziyelerini iletirken, Yıldız ailesinin acısını paylaştı.