17 Temmuz 2025’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muammer Yaylalı’nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Muammer Yaylalı Kimdir?

Muammer Yaylalı, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden biridir. 1953 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Yaylalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü mezunu olarak lisans eğitimini 1978 yılında tamamlamıştır. Daha sonra Atatürk Üniversitesi’nde mikroiktisat alanında doktora yaparak akademik kariyerine adım atmıştır.

1988 yılında doçent, 1994 yılında ise profesör unvanını almıştır. Bayburt Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü üstlenen Yaylalı, akademik alanda önemli projelere imza atmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yaparak uluslararası deneyim kazanmıştır.

En büyük katkılarından biri de Erzurum Teknik Üniversitesi’ni kurmasıdır. ETÜ’nün hem akademik hem de fiziksel altyapısının oluşturulmasında aktif rol almıştır. YÖK üyeliği yaparak da yükseköğretim politikalarında söz sahibi olmuştur.

Muammer Yaylalı Nereli?

Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum doğumludur ve Erzurum’ludur. Eğitim hayatına Erzurum’da başlamış, ODTÜ’de lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Erzurum’da akademik kariyerine devam etmiştir. Erzurum Teknik Üniversitesi’nin kurulması için önemli çalışmalar yapmış ve bu şehirdeki üniversite kültürüne büyük katkılar sağlamıştır.

Muammer Yaylalı Neden Hayatını Kaybetti?

Muammer Yaylalı, 17 Temmuz 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 72 yaşında vefat eden Yaylalı’nın ani ölümü, başta Erzurum Teknik Üniversitesi camiası olmak üzere akademik çevrelerde derin bir üzüntü yarattı. Cenaze töreni Erzurum’da Narmanlı Camii’nde düzenlendi ve Yaylalı, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.