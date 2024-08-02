Türkiye'de millî yas ilan edilmesi, ulusal veya uluslararası düzeyde yaşanan derin üzüntü ve trajedilere karşı devletin resmi bir tepkisi olarak kabul edilir. Peki, son dönemde ilan edilen bu millî yasın sebebi nedir ve kaç gün sürecektir? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS NEDEN İLAN EDİLDİ?

Milli yas, genellikle ülke genelinde büyük bir üzüntü ve şok yaratan olayların ardından gelen bir uygulamadır. Bu kez millî yas ilan edilmesine neden olan olay, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük millî yas ilan edildiğini duyurdu.

MİLLİ YASIN SÜRESİ

İlan edilen milli yas, 2 Ağustos Cuma günü başlayacak ve aynı gün sona erecektir.

MİLLİ YASIN ANLAMI VE UYGULAMASI

Milli yas ilan edildiğinde:

Bayraklar yarıya indirilir: Türkiye'de TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar hariç diğer tüm bayraklar yarıya indirilir.

Resmi tatil ilan edilmez: Kamu ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzenlerine devam eder.

Bayrakların yarıya indirilmesi geleneği, eski deniz savaşlarına dayanmaktadır. Savaşta yenilen gemi, galip tarafın bayrağını kendi bayrağının üstüne çekebilmesi için bayrağını yarıya indirirdi. Günümüzde bu gelenek, saygı ifadesi olarak devam etmektedir.