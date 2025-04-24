Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün başkanlığında, Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TESKOMB’a bağlı 32 Bölge Birliği Başkanları katıldı.

Genel Başkan Akgül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkârların toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkârlarımız, hem ekonomik kalkınmanın dinamosu hem de milli kültürümüzün taşıyıcısıdır. Onlar bizim baş tacımızdır" ifadelerini kullandı.

“TESKOMB, DEVLETİMİZİN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE ESNAFIMIZIN YANINDA”

TESKOMB’un, Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli düşük faizli kredi sisteminin en güçlü uygulayıcı kurumu olduğunu vurgulayan Akgül, “Devletimizin güçlü desteğiyle ülke genelindeki kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza uygun koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

81 il, 922 ilçe ve binin üzerinde kooperatif ile hizmet verdiklerini ifade eden Akgül, “Güçlü Esnaf, Büyük Türkiye” idealiyle her geçen gün sistemimizi geliştiriyor, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir kredi ağı kuruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ DÖNEMDE DİJİTALLEŞME VE EĞİTİM ÖNCELİKLİ

Toplantıda alınan kararlar arasında esnaf kooperatiflerinde dijital altyapının güçlendirilmesi, kredi süreçlerinde şeffaflık ve hızın artırılması ile esnafa yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması da yer aldı.

Bölge birliklerinin sorun ve önerilerini de dinleyen TESKOMB yönetimi, yerelden gelen talepler doğrultusunda 2025 yılı yol haritasının oluşturulması için ilk adımı attı.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” VURGUSU

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akgül, esnaf ve sanatkârlara yönelik verilen hizmetlerin sadece finansmanla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri, mesleki eğitim destekleri ve kooperatif bilincinin geliştirilmesi yönünde de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Akgül, “Biz büyük bir aileyiz. TESKOMB çatısı altında, devletimizle uyum içinde çalışan kooperatiflerimiz sayesinde, Türkiye’nin her köşesindeki esnafımıza ulaşmayı sürdürüyoruz. Bu çatı altında birlikte güçlüyüz” dedi.

Toplantı, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimi, kooperatiflerin işleyişi, yeni destek modelleri ve yereldeki kredi uygulamalarının güçlendirilmesi gibi birçok başlıkta istişarelerle tamamlandı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.