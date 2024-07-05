Metin Külünk, 16 Kasım 1960 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Güneysulu bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır ve İstanbul'da tamamlayan Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

1984 yılında özel bir firmada iş hayatına atılan Külünk, çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yapmıştır. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri veren Metin Külünk, 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçilmiştir.

Külünk, 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yapmıştır. TBMM 24, 25 ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul milletvekilliği görevini üstlenmiş ve Mart 2021'de AK Parti'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

Metin Külünk'ün yayımlanmış kitapları arasında "Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005), "Barışı Arayan Dünya" (2007), "Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009), "Rengarenk Şehir İstanbul" (2016), "Büyük Anadolu Aklı" (2016), "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016) ve "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017) yer almaktadır.