Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak atanması kararlaştırıldı. Feyzioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim getirildi.

Metin Feyzioğlu, 1986 yılında TED Ankara Koleji'ni bitirdi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını 1992 yılında tamamladı ve 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak mezun olduğu fakültede göreve başladı. Feyzioğlu, Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikası aldı ve 2002 yılında doçent, 2005 yılında ise profesör unvanına yükseldi. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Metin Feyzioğlu, 10 Ekim 2010 tarihinde Ankara Barosu'nun 61. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçildi ve 62. Olağan Genel Kurulunda tekrar başkanlık görevine getirildi.

26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı olarak seçilen Feyzioğlu, bu görevini 2021 yılına kadar sürdürdü.

30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmıştı. Şimdi ise Prag Büyükelçisi olarak görev yapacak.

Metin Feyzioğlu, 18 Temmuz 2012 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi oldu ancak 2019 yılında bu görevinden istifa etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak semtinde doğan Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu ve Mehmet Buçukoğlu çiftinin çocuğudur. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince, Feyzioğlu dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinilerek Ankara'da büyütüldü. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.