Mert Müldür, kariyerine Rapid Wien'de başladı, Sassuolo'da devam etti ve şu an Fenerbahçe'de forma giyiyor. A Milli Takım'da Gürcistan'a attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçiren Mert Müldür hakkında merak edilenler burada...

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğan Mert Müldür, Türk asıllı bir futbolcudur. Babası Yozgatlı bir inşaat işçisi, annesi ise Bingöllüdür. Futbol kariyerine 6 yaşında Rapid Wien altyapısında başlayan Müldür, 2015-2017 sezonlarında Rapid Wien'in U18 takımında oynayarak toplamda 37 maça çıktı ve 5 gol ile 9 asist yaptı.

2017-2018 sezonunda Rapid Wien’in rezerv takımında 23 maça çıkan Mert Müldür, ardından A takıma yükseldi ve Avusturya Bundesliga’da 2 maçta forma giydi. 20 Ağustos 2019'da İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olarak kariyerine devam etti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mert Müldür, Türkiye A Milli Takımı formasıyla toplam 18 maça çıktı, 2 gol ve 3 asist kaydetti. A Milli Takım'da Gürcistan'a attığı golle adını duyuran genç yetenek, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

KULÜP KARİYERİ

Kulüp: Fenerbahçe

Yaş: 25 (2024 itibarıyla)

Piyasa Değeri: 4.20 milyon Euro

Mert Müldür’ün Kariyer Başarıları ve Transfer Geçmişi

Mert Müldür'ün futbol kariyerindeki önemli adımları ve başarıları şunlardır:

Rapid Wien altyapısında yetişti.

2017-2018 sezonunda Rapid Wien’in rezerv takımında ve A takımda forma giydi.

2019 yılında Sassuolo’ya transfer oldu.

2024 itibarıyla Fenerbahçe’de oynuyor.

Mert Müldür'ün performansı ve yetenekleri, onu hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir oyuncu haline getirdi. Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla gelecekte de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.