Meliha Okur’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Meliha Okur kimdir? İşte detaylar…

MELİHA OKUR KİMDİR?

Ekonomist ve gazeteci yazar Meliha Okur, 1951 yılında Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Okur, çocukluk yıllarını Zonguldak Karadeniz Ereğli'de geçirdi.

Karadeniz Ereğli Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Meslek hayatına "Gökkuşağı" isimli siyasi dergide ekonomi haberciliği ile başlayan Okur, Borsa'nın kurulduğu dönemde Para Dergisi’nin kurucu ekibinde yer aldı. Uzun süre Doğan Grubu'nda çalışarak Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

CNN Türk’ün kuruluş aşamasında yer alan 10 kişilik ekipte bulunan Meliha Okur, CNN Türk ekonomi servisi sunucusu olarak çeşitli programlar sundu.

Ayrıca Sabah, Habertürk, Akşam, Atv, NTV ve Yaban TV gibi önemli medya kuruluşlarında görev aldı ve en son Fox Haber ekonomi servisinin başına geçti. Sabah gazetesinde ekonomi üzerine yazılar kaleme aldı.

Meliha Okur, Fox TV’de Merve Mina Yıldırım ile birlikte "Benden Söylemesi" adlı programın sürekli konuğu olarak yer almakta ve ekonomi yorumlarıyla mesleğine devam etmektedir.

Türkiye'nin en deneyimli ekonomi gazetecilerinden olan Meliha Okur yazılı ve görsel basında ekonomi alanında pek çok çalışmaya imza atmıştır.