Mehmet Şakir Can Kimdir Can Holding Yöneticisi Nereli

Türkiye iş dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Şakir Can, Can Holding’in yönetici kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Enerji, akaryakıt, medya ve eğitim gibi farklı sektörlerde üst düzey görevler üstlenen Can, özellikle 2025 yılı itibarıyla hem iş yatırımları hem de gündeme gelen soruşturmalarla gündeme geliyor.

Mehmet Şakir Can, Mart 1977 doğumlu. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 48 yaşında. Türkiye’deki ticari kayıtlarda ikamet adresi İstanbul / Küçükçekmece olarak yer alıyor. Doğum yeriyle ilgili açık bir resmi kayıt bulunmasa da uzun süredir İstanbul merkezli çalışıyor.

Son Gelişmeler

11 Eylül 2025 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Can Holding’e operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca holding bünyesindeki 121 şirkete, Habertürk ve Show TV dahil olmak üzere, el konuldu. Soruşturmanın mali suçlar ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.