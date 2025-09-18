1998’den itibaren kırktan fazla şirket kuruluşunda yer aldı. 2002-2003 döneminde Bradford Üniversitesinde MBA programına katılarak girişimciliğini akademik olarak da destekledi. 2010 yılında Genç İş Adamları Vakfı’na başkan adayı olarak gösterildi ve görevine başladı. 96 yılında kurulan vakfın isminin bu fikre uygun olarak Girişimci İşadamları Vakfı olarak değiştirilmesini sağlayan Koç, KOSGEB ve üniversitelerle çeşitli iş birliklerinin yapılmasına imkân sağladı. Vakıfta Girişimcilik Akademisi’ni kurup bugüne kadar on bine yakın girişimcinin kendi firmalarını kurmaları için ihtiyaç duyulan bilgilerin sağlanmasında öncü olmuş ve ülkeye yeni girişimciler kazandırdı.

Kariyeri Hakkında Bilgiler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) Türk Suud İş Konseyinde çalışmalarına 2008 yılında başlayan Koç, Girişimci İş Adamları Vakfını DEIK Kurucu üyesi olarak Kurula kazandırdı. Kendisi halen DEIK Denetim Kurulu Üyesi ve Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş ‘de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuklu Koç, iyi derecede İngilizce bilmekte ve motor yatlarla ilgilenmektedir.

Sözleri Olay Yarattı

Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç canlı yayındaki sözleriyle tartışma yarattı. Koç "Türkiye'de çalışan ve emek veren hiç kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor. Bu doğru bir bilgi değil. ABD'ye gidip dişinizi yaptırmaya kalktığınızda 2 ayda randevu alamazsınız ve üzerine 10 bin dolar para harcarsınız. Türkiye'de dişini kamu hastanesinde 2 günde yaptırırsın" dedi.