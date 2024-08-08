Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını duyurdu. Bu kapsamda, eski AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun yerine Mehmet İlhami Günbegi getirildi.

Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Rize İl Başkanlığı'na Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Burak Gül atandı. Yapılan açıklamada, önceki il başkanlarına teşekkür edilirken, yeni atanan il başkanlarına başarı dileklerinde bulunuldu.

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ KİMDİR?

1973 doğumlu Mehmet İlhami Günbegi, yüksek lisans mezunu bir ekonomisttir. Aslen Şanlıurfalı olan Günbegi, 3 aylık bir sürecin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine atandı.