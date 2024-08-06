Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın hayatı ve kariyeri geniş bir ilgi gördü. Peki, Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar:

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde Malatya'da doğdu. Voleybola olan ilgisi, genç yaşta Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray gibi köklü kulüplerde oynayarak başladı. Oyunculuk kariyerinin ardından, antrenörlük yapmaya başlayan Üstündağ, spor dünyasında önemli bir isim haline geldi.

Üstündağ, futbol dünyasında da deneyim kazandı; bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yaptı. 2016 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı olarak göreve başlamış ve bu görevini başarıyla sürdürmektedir.

Mehmet Akif Üstündağ, sporun çeşitli alanlarında edindiği tecrübe ve yönetim becerileriyle dikkat çekiyor ve voleybol sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunuyor.