Yumurta atıkları sadece atıktan ibaret değilmiş. Birçok alanda işe yarıyormuş. Kabukları bazıları bahçede gübre olarak kullananlar da var fakat evin içerisinde de güçlü bir temizlik malzemesi olarak kullanım alanlara mümkün.

Yumurta Kabuklarını Sakın Atmayın

Fırında pişirilmesini öneriliyor. Yeterince ısıtıldığında ise toza dönüşen yumurta kabukları böylelikle ev yapımı doğal bir aşındırıcı görevi görüyor. Sihirli bir silgi gibi temizleyiciye dönüştürülen yumurta kabukları, cam ya da paslanmaz yüzeylerde adeta harika bir iş görüyor.

Kabukların kalsiyum açısından zengin yapısı ve pütürlü dokusu, lekelerin içine nüfuz ederek kolayca sökülmesini sağlıyor. Videoda, yanmış yemek kalıntılarından musluk lekelerine kadar birçok kirin yumurta kabuğu tozuyla temizlendiği gösteriliyor.

Yumurta Kabuğu Tarifi

1 su bardağı öğütülmüş yumurta kabuğu (yaklaşık 20 yumurtaya eşdeğer)

3 su bardağı karbonat

Yapılışı

Yumurtanın kabuklarını iyice yıkayın ve fırın tepisine yayın. Daha sonra güneşte ya da düşük ısıda fırında tamamen kurutun. Son olarak havan ya da blenderda iri taneli toz haline getirin. Karbonatla karıştırıp güçlü bir ovma malzemesi elde edin.