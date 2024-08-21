Yaş: 23

23 Doğum Yeri: Konya, Türkiye

Konya, Türkiye Şu Anki Yaşam Yeri: Fransa

Yarışmadaki Başarıları: Beyza Aydın, MasterChef Türkiye 2024'ün ilk turunda avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides hazırlayarak büyük beğeni topladı. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’dan olumlu oy aldı ve ikinci turdaki 3'lü düelloda da başarılı oldu. Bu başarılarıyla, MasterChef ana kadrosuna dahil olan 16. yarışmacı oldu.

Bu sezonun öne çıkan isimleri arasında yer alan Beyza Aydın 23 yaşında... Aslen Konyalı olan Beyza, Fransa’dan gelerek MasterChef Türkiye’ye katıldı. Yemek yapma konusundaki yeteneği ve kendine olan güveni ile dikkat çeken Beyza, yarışmaya büyük bir motivasyonla katıldı. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek, yemek yapma konusundaki tutkusunu ifade etti.

Kişisel Hayat: Beyza Aydın’ın evli olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şu an için kişisel yaşamı hakkında fazla detay paylaşılmamıştır.