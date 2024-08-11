Rap müziğin yeni yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken M Lisa, gerçek adıyla Zeynep Melisa Gülen, 25 Eylül 1998 tarihinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olan genç sanatçı, müzikle olan bağını söz yazarlığı ve müzik yapımcılığı ile pekiştirdi.

İlk olarak "Melisa Zey" adıyla tanınan M Lisa, kısa sürede müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Sanatçı, “M Lisa” ismi altında “Ellerim Boş” adlı teklisi ile büyük ilgi gördü ve ardından “Araba” parçasıyla müzik listelerinde zirveye yükseldi. Lana Del Rey’e benzetilen melankolik tarzı ve etkileyici şarkıları, dinleyiciler tarafından beğenildi ve M Lisa’ya rap dünyasında ayrı bir konum kazandırdı.

YAŞI VE GERÇEK ADI

M Lisa, 25 Eylül 1998 doğumlu olup, 2024 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Gerçek adı ise Zeynep Melisa Gülen’dir.

ÖNE ÇIKAN ŞARKILARI

“Araba”

“Ellerim Boş”

“Uçurum”

“Bumerang”

“Güneş”

MENAJER İLETİŞİM BİLGİLERİ

M Lisa’nın menajeri ile iletişime geçmek için +90 (555) 423 13 13 numaralı hattı kullanabilirsiniz. Sanatçının menajeri, kariyerini şekillendirmek ve müzik yolculuğunu planlamak konusunda uzun yıllara dayanan deneyimiyle M Lisa'ya rehberlik etmektedir. Menajer, albüm projelerinden konser organizasyonlarına, medya ilişkilerinden sosyal medya stratejilerine kadar geniş bir yelpazede destek sunmaktadır.