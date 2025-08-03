Ünlü futbolcu Lucas Torreira, gündeme gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Devrim Özkan’la yeniden barıştıklarının sinyalini veren Lucas Torreira, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Peki, Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında nereli? İşte Lucas Torreira hakkında detaylar…

Lucas Torreria Kimdir?

Galatasaray futbol takımının yıldız futbolcularından Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 yılında Uruguay’da dünyaya gelmiştir. Başarılı futbolcu kariyerine Fray Bentos’un kulübü olan IA 18 Julio alt yapısında oynamaya başladı. Lucas Torreira, 2013 yılında Montevideo Wandere’in gençler takımına transfer olarak kariyerine başladı.

İtalya’ya taşınan Lucas Torreira, 2014-2015 sezonunda Pescara’nın as takımında oynamaya başladı. 25 Ekim 2014 tarihinde ilk kez yedek kulübesinde oturdu. Lucas Torreira, ilk lig maçını 16 Mayıs 2015 yılında Serie B’de Varese’ye karşı çıktı.

2015 yılından sonra Sampdoria kulübüne transfer oldu. Sezonda as takım tecrübesi kazanmak için Pescara’a kiralık oynamaya devam etti. İngiliz kulübü Arsenal’e transfer olan Lucas Torreira,10 numara forma giyerek adını daha geniş kitlerce tanınmıştır.

Lucas Torreria Kaç Yaşında?

Lucas Torreira, futbol kariyeriyle göz doldurmaya devam ediyor. Arsenal, futbol takımına katılan Lucas Torreira, çıktığı her maçta atığı roller ile hafızalara kazınan bir isim olarak görülüyor. Şimdilerde, 29 yaşında olan başarılı futbolcu 2020 yılında bir sezonluk olarak Atlético Madrid’e transfer oldu. O dönemde kulüpteki ilk gölünü Osasuna karşısında attı.

Arsenal ile anlaşan Lucas Torreira, 6 Ağustos 2022 tarihinde Galatasaray’ın yeni teransferi olan Dries Mertens, ile özel bir ocakla İstanbul’a geldi. 9 Ağustos 2022 tarihinde Torreira, Galatasaray ile resmi bir sözleşme imzaladı. Galatasaray ile imza atan Lucas Torreira, 2022 ve 2023 yılında Süper Lig’de şampiyon oldu.

Lucas Torreria Nereli?

Lucas Torreira futbol kariyerini şimdiler de Galatasaray’da oynayarak geçirmektedir. Asıl adı Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, olan futbolcu aslen Uruguaylı milli futbolcudur.

Kendi memlekteninde Milli takım da oynama heyecanı yaşamıştı. Baba tarafından Galiçyalı olan Torreira, İspanyol asıllıdır. Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmiştir