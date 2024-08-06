Luana María Alonso Mendez, 19 Mart 2004 tarihinde Paraguay'ın Asunción şehrinde doğdu. Genç yaşta yüzme sporuna olan ilgisi ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek etkinliğinde yarışarak uluslararası alanda adını duyurdu. Bu performansıyla Paraguay'ın yüzme tarihine önemli bir katkıda bulundu.

Alonso'nun eğitim hayatı da dikkat çekici. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, ABD'ye giderek Southern Methodist Üniversitesi ve Virginia Tech'te eğitim aldı. Burada NCAA Division I Swimming & Diving'de başarılı performanslar sergiledi.

Paris 2024 Olimpiyatları'na büyük bir heyecanla katılan Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebek etkinliğinde yarıştı. Ancak, eleme turunda altıncı sırada yer alarak erken elendi. Bu durum, onun Olimpiyat Köyü'nden ayrılma kararı almasına neden oldu.

Alonso'nun Olimpiyat Köyü'nden ayrılması, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından disiplin kurallarına aykırı bulundu. Misyon Şefi Larissa Schaerer, Alonso'nun geceyi Olimpiyat Köyü'nde geçirmediğini belirterek, bu durumun kurallara uyumsuzluk oluşturduğunu vurguladı.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Camilo Perez, Alonso'nun davranışlarını "küçük bir disiplinsizlik" olarak tanımladı ve bu hareketin takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirmeyi tercih ettiğini ifade etti. Bu olay, ülkenin Olimpiyat yönetimi tarafından hoş karşılanmadı ve Alonso'nun Olimpiyat Köyü'nden ihraç edilmesine neden oldu.