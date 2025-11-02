Leyla Tanlar Kimdir?

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2017 yılında sona eren Paramparça dizisiyle başlamıştır. Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Şahin Tepesi dizisi bittikten sonra 2019 yılında Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Güzel Günler adlı dizide Selma karakterini canlandırmıştır.

Leyla Tanlar’ın Görev Aldığı Yapımlar

2022 Güzel Günler

2022 Kaçış

2019 Ferhat ile Şirin

2018 Şahin Tepesi

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2014-2017 Paramparça

Leyla Tanlar Kaç Yaşında ve Nereli?

Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997 doğumlu olup 27 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, kariyerine İstanbul merkezli projelerle başlamış ve kısa sürede ulusal çapta tanınan bir isim olmuştur.

Leyla Tanlar’ın Oyunculuk Kariyeri

Leyla Tanlar, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Paramparça dizisiyle adım attı. Dizide canlandırdığı Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı ve genç yaşta oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, Tanlar’a Gelişim Üniversitesi En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülünü kazandırdı.

Oyunculuk kariyerine ağırlıklı olarak dizi projeleriyle devam eden Leyla Tanlar, güçlü performansları ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Leyla Tanlar’ın Özel Hayatı

Leyla Tanlar, özel hayatını medya önünde yaşamaktan kaçınan bir isim. Daha çok mesleki kariyerine odaklanan Tanlar, röportajlarında kariyerine dair hedeflerinden sıkça bahsediyor. Ailesi ve yakın çevresiyle sıkı bir bağa sahip olan Tanlar, özellikle Türk mutfağını sevdiğini ve boş zamanlarında doğa yürüyüşleri yapmaktan hoşlandığını belirtiyor.